Манчестер Сити готов засыпать Тоттенхэм деньгами ради Кейна
19:21 - Читати українською
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн остается основной трансферной целью "горожан".
Манчестер Сити увеличил свое предложение до 150 млн евро за Харри Кейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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В лагере "горожан" надеются, что эта сумма должна убедить руководство "шпор", которое не намерен отпускать свою основную звезду. Действующий контракт 28-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го.
Напомним, недавно Сити приобрел Джека Грилиша у Астон Виллы за около 120 млн евро.
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