Манчестер Сити увеличил свое предложение до 150 млн евро за Харри Кейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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В лагере "горожан" надеются, что эта сумма должна убедить руководство "шпор", которое не намерен отпускать свою основную звезду. Действующий контракт 28-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го.

Напомним, недавно Сити приобрел Джека Грилиша у Астон Виллы за около 120 млн евро.

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