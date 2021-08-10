Брейтуэйт хочет заменить Кейна в Тоттенхэме – Барселона имеет другие планы
Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт внимательно следит за ситуацией вокруг будущего Харри Кейна.
Мартин Брейтуэйт попросил Барселону приостановить переговоры с Вест Хэмом относительно своего перехода, сообщает Sport.es.
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30-летний датчанин узнал об интересе к своим услугам от Тоттенхэма. Вариант со "шпорам" выглядит для Мартина более привлекательным. Однако Тоттенхэм готов пригласить Мартина только в случае ухода нападающего лондонцев Харри Кейна, которого сватают в Манчестер Сити.
В прошлом сезоне Ла Лиги Брейтуэйт провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.
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