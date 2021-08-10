Мартин Брейтуэйт попросил Барселону приостановить переговоры с Вест Хэмом относительно своего перехода, сообщает Sport.es.

Барселона договорилась о продаже Брейтуэйта в АПЛ – датчанин сопротивляется

30-летний датчанин узнал об интересе к своим услугам от Тоттенхэма. Вариант со "шпорам" выглядит для Мартина более привлекательным. Однако Тоттенхэм готов пригласить Мартина только в случае ухода нападающего лондонцев Харри Кейна, которого сватают в Манчестер Сити.

В прошлом сезоне Ла Лиги Брейтуэйт провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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