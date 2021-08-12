Манчестер Сіті збільшив свою пропозицію до 150 млн євро за Харрі Кейна, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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У таборі "містян" сподіваються, що ця сумма повинна переконати керівництво "шпор", яке не має наміру відпускати свою основну зірку. Чинний контракт 28-річного англійця з лондонським клубом розрахований до літа 2024-го.

Нагадаємо, нещодавно Сіті придбав Джека Гріліша у Астон Вілли за близько 120 млн євро.

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