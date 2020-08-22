Манчестер Сити готов заплатить 90 млн евро за форварда Интера

Форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес заинтересовал Манчестер Сити, сообщает The Sun. Аргентинец является трансферной целью номер один для Сити.

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Хосеп Гвардиола лично желает видеть его в составе своей команды, ведь ищет долгосрочную альтернативу Серхио Агуэро, у которого заканчивается контракт следующим летом. Ранее сообщалось, что интерес к Лаутаро проявляет Барселона.

Отметим, что Мартинес является одним из лидеров сегодняшнего Интера. 23-летний нападающий провел 49 поединков за "нерадзурри" в прошлом сезоне забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Трансфемаркт оценивает аргентинца в 64 млн евро.

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