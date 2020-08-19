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Барселона прекратила переговоры по Неймару и Лаутаро – Бартомеу раскрыл причину

11:03 - Читати українською
Барселона прекратила переговоры по Неймару и Лаутаро – Бартомеу раскрыл причину
Лаутаро Мартинес и Неймар

Президент "сине-гранатовых" Жозеп-Мария Бартомеу рассказал о последних трансферных новостях вокруг каталонцев.

"Безусловно, Барселона стремилась подписать Неймара, но есть проблема – ПСЖ не хочет продавать его, хотя мы пытались всеми силами. Я это понимаю, ведь мы также не планируем продавать того же Ансу Фати.

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Что касается Лаутаро, то мы прекратили переговоры по нему еще несколько недель назад. Нужно подождать, чтобы технический секретарь вместе с новым тренером выстроили стратегию на будущее", – цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, в сезоне 2019/20 Барселона не выиграла ни одного трофея. Это привело к смене тренера – Кике Сетьен уже уволен, а вместо него должен прийти Рональд Куман. Также покинул клуб и Эрик Абидаль, работавший техническим секретарем Барсы.

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