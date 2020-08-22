Манчестер Сіті готовий заплатити 90 млн євро за Лаутаро

Форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес зацікавив Манчестер Сіті, повідомляє The Sun. Аргентинець є трансферною ціллю номер один цього трансферного вікна для Сіті.

Барселона припинила перемовини щодо Неймара та Лаутаро – Бартомеу розкрив причину

Хосеп Гвардіола особисто бажає бачити його у складі своєї команди, адже шукає довгострокову альтернативу Серхіо Агуеро, в якого завершується контракт наступного літа. Раніше повідомлялось, що інтерес до Лаутаро проявляє Барселона.

Зазначимо, що Мартінес є одним з лідерів сьогоднішнього Інтера. 23-річний нападник провів 49 поєдинків за "нерадзуррі" у минулому сезоні, забив 21 гол та віддав 7 результативних передач. Трансфемаркт оцінює аргентинця у 64 млн євро.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів