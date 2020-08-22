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Манчестер Сіті готовий заплатити 90 млн євро за Лаутаро

16:48 - Читать на русском
Манчестер Сіті готовий заплатити 90 млн євро за Лаутаро
Лаутаро Мартінес / Фото з відкритих джерел

Хосеп Гвардіола планує грандіозне підсилення лінії атаки в це міжсезоння.

Форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес зацікавив Манчестер Сіті, повідомляє The Sun. Аргентинець є трансферною ціллю номер один цього трансферного вікна для Сіті.

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Хосеп Гвардіола особисто бажає бачити його у складі своєї команди, адже шукає довгострокову альтернативу Серхіо Агуеро, в якого завершується контракт наступного літа. Раніше повідомлялось, що інтерес до Лаутаро проявляє Барселона.

Зазначимо, що Мартінес є одним з лідерів сьогоднішнього Інтера. 23-річний нападник провів 49 поєдинків за "нерадзуррі" у минулому сезоні, забив 21 гол та віддав 7 результативних передач. Трансфемаркт оцінює аргентинця у 64 млн євро.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Трансфери Лаутаро Лаутаро Мартінес Манчестер Сіті Манчестер Сіті Інтер Інтер
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