Манчестер Сити готов выкупить 22-летнего хавбека Атлетико за 70 милилонов евро

Нидерланды — 16:12 295
-
Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та Ібру
-
"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес КравцяИнтервью — 14:00 277
-
Рекордсмен Зинченко планирует огорчить Ливерпуль, Коноплянка на грани полуфинала – топ-5 матчей мидуикаМир — 2 апр 1185
-
"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянстваИнтервью — 2 апр 769
-
Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посадуГермания — 2 апр 905