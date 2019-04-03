Манчестер Сити готов выкупить 22-летнего хавбека Атлетико за 70 милилонов евро

Манчестер Сити заинтересован в приобретении Родриго Эрнандеса с Атлетико.

В подписании молодого полузащитника заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Специалист считает, что Родриго Эрнандес по стилю игры похож на Серхио Бускетса.

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Манчестер Сити готов выкупить контракт 22-летнего футболиста у мадридского Атлетико за 70 миллионов евро, информирует Оndacero.es.

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В текущем сезоне в активе хавбека 39 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, где Родриго отметился двумя забитыми голами.