Манчестер Сити может продать Гюндогана летом

Полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган пока не спешит продлевать контракт с Манчестер Сити.

Турецкий немец остановил переговоры с Манчестер Сити о продлении контракта. Этот факт не понравился руководству "горожан" и, если ситуация не изменится к лучшему, он будет продан летом, сообщает Goal.

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Илкай недоволен количеством минут, которые он проводит на футбольном поле в Манчестере, и взял паузу в переговорах относительно нового контракта. Хавбек хочет получить регулярное место в стартовом составе, однако Гвардиола не может ему этого гарантировать.

Контракт Гюндогана действует до 2020 года и Манчестер Сити будет вынужден продать игрока летом, если стороны не договорятся о продолжении сотрудничества. В текущем сезоне немец сыграл за "горожан" 39 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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