Манчестер Сіті готовий викупити 22-річного хавбека Атлетіко за 70 мільйонів євро

Манчестер Сіті зацікавлений у придбанні Родріго Ернандеса з Атлетіко.

У підписанні молодого півзахисника зацікавлений особисто головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола. Спеціаліст вважає, що Родріго Ернандес за стилем гри схожий на Серхіо Бускетса.

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Манчестер Сіті готовий викупити контракт 22-річного футболіста у мадридського Атлетіко за 70 мільйонів євро, інформує Оndacero.es.

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У поточному сезоні в активі хавбека 39 матчів за мадридський клуб в усіх турнірах, де Родріго відзначився двома забитими голами.