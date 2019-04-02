Манчестер Юнайтед нашел замену Андеру Эррере в Атлетико

"Красные дьяволы" будут пытаться подписать полузащитника Атлетико Томаса Партея.

По информации CitiNewsRoom, руководство Манчестер Юнайтед считает хавбека "матрасников" Томаса Партея достойной заменой Андеру Эррере, который согласился на переход в ПСЖ и летом покинет Туманный Альбион в качестве свободного агента.

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Томас очень хочет продолжить карьеру на Олд Траффорд и заинтересован трансфере несмотря на то, что всего год назад подписал долгосрочный контракт с Атлетико.

"Красные дьяволы" готовы активировать клаусулу Партея, которая составляет 50 млн евро. Действующий контракт ганца с мадридцами рассчитан до 2023 года.

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