Защитник сборной Франции является приоритетом для "горожан", если они таки продадут Натана Аке в Челси (что вполне реально). Основным претендентом на 23-летнего Кунде считается Барселона, также сообщали об интересе Челси и Баварии.

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Манчестер Сити снова рассматривает вариант с подписанием защитника Севильи, за которого испанский клуб хочет получить 60 млн евро. Это может стать неприятным сюрпризом для Барселоны, которая имеет гораздо более скромные финансовые возможности, чем Сити. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Интересно, что в 2019 году Ман Сити уже предлагал Севилье 55 млн за французского центрбека. Тогда андалусийцы только приобрели Кунде у Бордо за 25 млн, установив клубный рекорд.

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