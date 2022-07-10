Захисник збірної Франції є пріоритетом для "містян", якщо вони таки продадуть Натана Аке в Челсі (що є цілком реальним). Основним претендентом на 23-річного Кунде вважається Барселона, також повідомляли про інтерес Челсі та Баварії.

Барселона прагне здешевити трансфер Кунде – хитрий план каталонців

Манчестер Сіті знову розглядає варіант з підписанням захисника Севільї, за якого іспанський клуб хоче отримати 60 млн євро. Це може стати неприємним сюрпризом для Барселони, яка має значно скромніші фінансові можливості, ніж Сіті. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Цікаво, що у 2019 році Ман Сіті вже пропонував Севільї 55 млн за французького центрбека. Тоді андалусійці тільки-но придбали Кунде в Бордо за 25 млн, встановивши клубний рекорд.

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