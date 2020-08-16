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Манчестер Сити готов приобрести Месси за любую сумму, – Mirror

10:47 - Читати українською
Манчестер Сити готов приобрести Месси за любую сумму, – Mirror
Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото Sport360

Фиаско в Лиге чемпионов побудило боссов "горожан" на отчаянный шаг.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Манчестер Сити готов пойти на любые финансовые жертвы ради подписания форварда Барселоны Лионеля Месси, сообщает Mirror.

Месси готов покинуть Барселону в 2021 году – аргентинец выдвинул каталонцам ультиматум

По информации источника, конкуренцию представителю АПЛ может составить Интер, но именно "горожане" остаются фаворитом в борьбе за аргентинца. Окончательное решение будет за Лионелем, по слухам, после позора в четвертьфинале ЛЧ (поражение от Баварии 2:8) форвард не намерен оставаться в каталонском клубе.

Напомним, Месси и действующий наставник Сити Хосеп Гвардиола вместе работали в Барсе в 2008-2012 годах.

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Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных
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