Манчестер Сити готов приобрести Месси за любую сумму, – Mirror

Манчестер Сити готов пойти на любые финансовые жертвы ради подписания форварда Барселоны Лионеля Месси, сообщает Mirror.

Месси готов покинуть Барселону в 2021 году – аргентинец выдвинул каталонцам ультиматум

По информации источника, конкуренцию представителю АПЛ может составить Интер, но именно "горожане" остаются фаворитом в борьбе за аргентинца. Окончательное решение будет за Лионелем, по слухам, после позора в четвертьфинале ЛЧ (поражение от Баварии 2:8) форвард не намерен оставаться в каталонском клубе.

Напомним, Месси и действующий наставник Сити Хосеп Гвардиола вместе работали в Барсе в 2008-2012 годах.

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