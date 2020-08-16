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Манчестер Сіті готовий придбати Мессі за будь-яку суму, – Mirror

10:47 - Читать на русском
Манчестер Сіті готовий придбати Мессі за будь-яку суму, – Mirror
Хосеп Гвардіола та Ліонель Мессі / Фото Sport360

Фіаско у Лізі чемпіонів спонукало босів "містян" на відчайдушний крок.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Манчестер Сіті готовий піти на будь-які фінансові жертви задля підписання форварда Барселони Ліонеля Мессі, повідомляє Mirror.

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За інформацією джерела, конкуренцію представнику АПЛ може скласти Інтер, але саме "містяни" залишаються фаворитом у боротьбі за аргентинця. Остаточне рішення буде за Ліонелем, за чутками, після ганьби у чвертьфіналі ЛЧ (поразка від Баварії 2:8) форвард не має наміру залишатись у каталонському клубі.

Нагадаємо, Мессі та чинний наставник Сіті Хосеп Гвардіола разом працювали у Барсі у 2008-2012 роках.

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