Манчестер Сіті готовий придбати Мессі за будь-яку суму, – Mirror

Манчестер Сіті готовий піти на будь-які фінансові жертви задля підписання форварда Барселони Ліонеля Мессі, повідомляє Mirror.

Мессі готовий покинути Барселону у 2021 році – аргентинець висунув каталонцям ультиматум

За інформацією джерела, конкуренцію представнику АПЛ може скласти Інтер, але саме "містяни" залишаються фаворитом у боротьбі за аргентинця. Остаточне рішення буде за Ліонелем, за чутками, після ганьби у чвертьфіналі ЛЧ (поразка від Баварії 2:8) форвард не має наміру залишатись у каталонському клубі.

Нагадаємо, Мессі та чинний наставник Сіті Хосеп Гвардіола разом працювали у Барсі у 2008-2012 роках.

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