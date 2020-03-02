Манчестер Сіті готовий придбати юного таланта Борусії Д

16-річний німецький захисник Ннамді Коллінз може перебратись на Туманний Альбіон.

Манчестер Сіті зацікавлений у послугах оборонця Борусії Д Ннамді Коллінза, повідомляє Bild.

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Юний талант виступає за юніорську команду "джмелів" U-17. "Містяни" готові заплатити за Ннамді 2 млн євро. Також захисник має досвід виступів за збірну Німеччини U-17.

У поточному сезоні молодіжного чемпіонату Німеччини Коллінз провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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