Манчестер Сіті готовий придбати юного таланта Борусії Д

Україна — 2 бер 1979
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Шахтар може отримати серйозну суму за Зубкова – є претендент з топ-чемпіонату
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Зозуля отримав непристойну оцінку за матч проти власних кривдників – чи ризикує українець вилетіти з основи АльбасетеІспанія — 2 бер 2579
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Мессі програв земляку, легенда УПЛ – 11-й, Роналду за межами топ-30 – свіжий рейтинг плеймейкерівСвіт — 2 бер 1273
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Реал – на паузі: Лунін потребує агента, тренера та іншого чемпіонатуСергій Тищенко — 2 бер 7418
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"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандівУкраїна — 2 бер 30132