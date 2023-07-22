Бавария долгое время следит за игроком "горожан". Кайл Уокер не удовлетворен игровым временем, которое он получает в Манчестер Сити и это подталкивает его сменить команду.

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Как сообщает журналист Роб Дорсетт, между двумя клубами переговоры должны стартовать на следующей неделе. Трансфер может стоить Баварии около 13 миллионов фунтов. Напомним, что мюнхенцы предлагают Уокеру соглашение на два года с возможностью продлить еще на один сезон, что превосходит предложение от Манчестер Сити.

Действующее соглашение 33-летнего защитника с "горожанами" истекает в 2024 году. В прошлой кампании Кайл Уокер сыграл в 39 матчах за Манчестер Сити.

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