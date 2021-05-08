Манчестер Сити – Челси: Агуэро хотел унизить Менди, но опозорился сам – видео неудачной паненки аргентинца
20:44 - Читати українською
Ветеран Манчестер Сити Серхио Агуэро пока не может восстановить свою оптимальную форму.
завершено
Хаким Зиеш 63’
Маркос Алонсо 90+2’
63’ Хаким Зиеш
90+2’ Маркос Алонсо
В конце первого тайма поединка Сити и Челси арбитр назначил пенальти в ворота лондонцев.
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Пробивать 11-метровый взялся Серхио Агуэро, который из-за травм пропустил значительную часть матчей нынешнего сезона. Форвард решил переиграть голкипера Челси эффектной паненкой, но Эдуард Менди ожидал на такую дерзость и легко поймал мяч.
Напомним, Ман Сити ранее подтвердил, что летом Агуэро покинет лагерь "горожан".
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