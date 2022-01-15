Манчестер Сити принимает Челси в центральном матче 22 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Челси стартует в 14:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Ukraine +.

Встреча лидеров чемпионата Англии. Манчестер Сити оторвался от конкурентов на вершине таблицы, но очный поединок с преследователем может вернуть хотя бы намек на интригу в борьбе за титул. Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" – украинец не играет в начале года из-за болезни.

Стартовые составы команд

Челси: Кепа – Сарр, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Зиеш, Пулишич – Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Сауль, Баркли, Хадсон-Одой, Маунт, Хаверц, Вернер.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родри, Силва – Стерлинг, Фоден, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Диаш, Гюндоган, Жезус, Фернандиньо, Мбете, МакАти, Лавия, Уилсон-Эсбранд.

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