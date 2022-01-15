Манчестер Сіті приймає Челсі в центральному матчі 22 туру АПЛ. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію матчу – цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Челсі стартує на о 14:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine +.

Зустріч лідерів чемпіонату Англії. Манчестер Сіті відірвався від конкурентів на вершині таблиці, але очний поєдинок з переслідувачем може повернути хоча б натяк на інтригу в боротьбі за титул. Олександр Зінченко не потрапив у заявку "містян" – українець не грає на початку року через хворобу.

Стартові склади команд

Челсі: Кепа – Сарр, Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Канте, Ковачіч, Алонсо – Зієш, Пулішіч – Лукаку.

Запасні: Беттінеллі, Жоржінью, Лофтус-Чік, Сауль, Барклі, Хадсон-Одой, Маунт, Хаверц, Вернер.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родрі, Сілва – Стерлінг, Фоден, Гріліш.

Запасні: Стеффен, Діаш, Гюндоган, Жезус, Фернандінью, Мбете, МакАті, Лавія, Вілсон-Есбранд.

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