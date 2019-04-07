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Манчестер Сити – Брайтон – 1:0 – видео гола и обзор матча

07:30 49 Читати українською
Манчестер Сити – Брайтон – 1:0 – видео гола и обзор матча
Манчестер Сити –​​​​​​​ Брайтон –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча

Манчестер Сити победил Брайтон в полуфинале Кубка Англии. Смотрите видео гола и обзор матча Манчестер Сити – Брайтон.

 

Кубок Англии 2018/19, 1/2 финала

Манчестер Сити – Брайтон – 1:0

Гол: Жезус, 4

Манчестер Сити справился с Брайтоном и вышел в финал Кубка Англии. Уже на 4-й минуте взятие ворот в свой актив забил Габриэл Жезус. Бразилец эффектным ударом головой в падении замкнул подачу Де Брюйне.

Манчестер Сити без Зинченко обыграл Брайтон и вышел в финал Кубка Англии

Этот гол стал единственным в матче – несмотря на наличие моментов, счет до финального свистка больше не изменился.

Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии и сохраняет шансы на победу во всех турнирах сезона – АПЛ, ЛЧ и Кубка Англии (Кубок лиги команда Гвардиолы уже выиграла).

Соперником Манчестер Сити в финале Кубка Англии станет победитель пары Уотфорд – Вулверхэмптон.

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Видеоновости Англия Манчестер Сити - Брайтон Манчестер Сити Манчестер Сити Брайтон Брайтон Кубок Англии 2018/19
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