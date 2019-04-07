Манчестер Сіті переміг Брайтон у півфіналі Кубка Англії. Дивіться відео гола та огляд матчу Манчестер Сіті –​​​​​​​ Брайтон.

Кубок Англії 2018/19, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті – Брайтон – 1:0

Гол: Жезус, 4

Манчестер Сіті впорався з Брайтоном та вийшов у фінал Кубка Англії. Вже на 4-й хвилині взяття воріт у свій актив забив Габріел Жезус. Бразилець ефектним ударом головою у падінні замкнув подачу Де Брюйне.

Манчестер Сіті без Зінченка обіграв Брайтон та вийшов у фінал Кубка Англії

Цей гол став єдиним у матчі – попри наявність моментів, рахунок до фінального свистка більше не змінився.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Кубка Англії та зберігає шанси на перемогу в усіх турнірах сезону – АПЛ, ЛЧ та Кубку Англії (Кубок ліги команда Гвардіоли вже виграла).

Суперником Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії стане переможець пари Уотфорд – Вулверхемптон.