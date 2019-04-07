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Манчестер Сіті –​​​​​​​ Брайтон –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

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Манчестер Сіті –​​​​​​​ Брайтон –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу
Манчестер Сіті –​​​​​​​ Брайтон –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Брайтон у півфіналі Кубка Англії. Дивіться відео гола та огляд матчу Манчестер Сіті –​​​​​​​ Брайтон.

 

Кубок Англії 2018/19, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті – Брайтон – 1:0

Гол: Жезус, 4

Манчестер Сіті впорався з Брайтоном та вийшов у фінал Кубка Англії. Вже на 4-й хвилині взяття воріт у свій актив забив Габріел Жезус. Бразилець ефектним ударом головою у падінні замкнув подачу Де Брюйне.

Манчестер Сіті без Зінченка обіграв Брайтон та вийшов у фінал Кубка Англії

Цей гол став єдиним у матчі – попри наявність моментів, рахунок до фінального свистка більше не змінився.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Кубка Англії та зберігає шанси на перемогу в усіх турнірах сезону – АПЛ, ЛЧ та Кубку Англії (Кубок ліги команда Гвардіоли вже виграла).

Суперником Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії стане переможець пари Уотфорд – Вулверхемптон.

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Відеоновини Англія Манчестер Сіті - Брайтон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Брайтон Брайтон Кубок Англії 2018/19
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