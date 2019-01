Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Бернли и вышел в следующий раунд Кубка Англии

Манчестер Сити обыграл Бернли в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 5:0.

Кубок Англии, 1/16 финала

Манчестер Сити – Бернли – 5:0

Голы: Жезус, 23 Бернарду, 53, де Брюйне, 61, Лонг, 73 (автогол), Агуэро, 85 (пен)

Манчестер Сити быстренько убрал мяч к собственным ногам, но создать что-то по-настоящему острое в дебюте матча "горожане" не сумели. Команда Гвардиолы долго разыгрывала сферу перед штрафной гостей, а зрители откровенно скучали на трибунах стадиона Этихад. Только сломанный угловой флажок порадовал публику, которая громкими аплодисментами отблагодарила представителю технического персонала за легкий ремонт.

Get well soon, Flaggy pic.twitter.com/NNLElctiig