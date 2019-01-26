Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Бернли и вышел в следующий раунд Кубка Англии

Манчестер Сити обыграл Бернли в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 5:0.

Кубок Англии, 1/16 финала

Манчестер Сити – Бернли – 5:0

Голы: Жезус, 23 Бернарду, 53, де Брюйне, 61, Лонг, 73 (автогол), Агуэро, 85 (пен)

Манчестер Сити быстренько убрал мяч к собственным ногам, но создать что-то по-настоящему острое в дебюте матча "горожане" не сумели. Команда Гвардиолы долго разыгрывала сферу перед штрафной гостей, а зрители откровенно скучали на трибунах стадиона Этихад. Только сломанный угловой флажок порадовал публику, которая громкими аплодисментами отблагодарила представителю технического персонала за легкий ремонт.

Хозяева впервые серьезно побеспокоили Поупа на 16-й минуте. Уокер выполнил прострельную передачу с правого фланга на линию вратарской, а Бернарду ударом в упор попал в ногу голкипера Бернли. А уже через минуту Поуп выполнил роскошный сейв после мощного выстрела Данило под перекладину.

"Горожане" продолжали атаковать и сумели открыть счет на 23-й минуте. Жезус, получив классную передачу от Данило, разобрался с двумя соперниками и сильно пробил в ближний угол. На этот раз Поуп был бессилен.

В дебюте второго тайма роскошную возможность потерял Выдра, который после ошибки Отаменди выскочил на свидание с Эдерсоном и пробил во внешнюю сторону сетки ворот. Манчестер Сити почти сразу наказал гостей за марнотрацтво. Де Брюйне заметил свободного Бернарду на правом углу штрафной, а тот из-под ноги защитника просто "прошил" Поупа. А потом отличился и сам бельгиец, бильярдным ударом с линии штрафной поразив дальний угол – 3:0.

Де Брюйне организовал и четвертый гол Манчестер Сити. После прострела бельгийца Лонг переправил мяч в сетку собственных ворот. А точку в матче поставил Агуэро, который четко реализовал пенальти за фол на Давиде Силве.

"Горожане" в итоге одержали легкую победу и пробились в 1/8 финала Кубка Англии.