Манчестер Сити с Зинченко победил Уотфорд благодаря хет-трику Стерлинга и оторвался от Ливерпуля

Манчестер Сити дома одолел Уотфорд в 30-м туре чемпионата Англии. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити подходил к матчу на первом месте АПЛ, опережая Ливерпуль на 1 очко. "Горожане" выиграли 5 предыдущих матчей чемпионата, а Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола стали лучшими в феврале. Уотфорд в этом сезоне борется за статус сильнейшего середняка. На момент матча "шершни" занимали 8-ю строчку в турнирной таблице.

Хозяева со стартовым свистком традиционно взяли мяч под свой контроль. Первый момент им удалось создать усилиями Рияда Мареза, который отлично навесил на голову Давиду Силве – капитан не сумел точно пробить. Манчестер Сити продолжал увеличивать процент владения в свою пользу, однако Уотфорд неплохо держался.

В течение первой четверти встречи часто мяч в штрафную гостей доставлял Александр Зинченко, который вышел в старте Сити в 4 подряд матче АПЛ. Украинец выполнял неплохие подачи, однако они не находили адресатов: выбивали защитники, не успевал Кун Агуэро. Соперник плотно оборонялся, максимально закрывая зону перед штрафной.

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При таких условиях Манчестер Сити пытался забить после фланговых прострелов и забросов из глубины, адресатом которых оказывался Агуэро. Дважды остро отдавал Бернарду Силва, но однажды мяч попал в руку аргентинцу, а в другой ситуации – Кун на дальней штанге головой пробил мимо угла ворот. Очередной перспективный шанс испортил ему офсайд, а еще один удар парировал голкипер. К концу первого тайма "горожане" так и не сумели прорвать крепкую оборону Уотфорда.

Сразу после перерыва Манчестер Сити открыл счет, когда Рахим Стерлинг воспользовался передачей из глубины и скидкой Серхио Агуэро. Вот только англичанин находился в офсайде в момент касания Куна, о чем и сигнализировал лайнсмен. Однако главный арбитр по непонятным причинам решил засчитать гол.

За несколько мгновений "горожане" удвоили преимущество – Стерлинг оформил дубль после прострела Рияда Мареза. А еще через 9 минут Рахим забил в третий раз, когда Давид Силва отличной передачей разрезал защиту гостей, а автор гола не заметил нескольких игроков Уотфорда. Этот хет-трик стал вторым для Стерлинга в АПЛ и самым быстрым в чемпионате с 2016-го. 13 минут – и судьба матча решена. Пеп Гвардиола даже сразу снял героя из игры.

Хави Грасия бросил в бой со скамейки запасных Жерара Деулофеу и Троя Дини. Прошло 17 секунд, и они создали гол. Дини откликнулся на дальний пас вратаря и идеально ассистировал Деулофеу. На большее Уотфорд не удосужился, зато Манчестер Сити имел отличные возможности устроить разгром.

Серхио Агуэро, Габриэль Жезус и Бенардо Силва свои шансы упустили – счет 3:1 до финального свистка уже не изменился. Манчестер Сити победил, набрал 74 очка и оторвался от Ливерпуля на 4 пункта, закрепив свое лидерство. Уотфорд с 43 баллами остался на 8 месте.