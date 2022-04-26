Манчестер Сити в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между Манчестер Сити и мадридским Реалом начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO". Александр Зинченко попал в основу!

Манчестер Сити – Реал Мадрид: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Жезус, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Грилиш, Фернандиньо, Иган-Райли, Мбете, Палмер, Макейти, Лавия

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди – Вальверде, Модрич, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Ассенсио, Марсело, Каземиро, Васкес, Бейл, Себальос, Иско, Камавинга

Манчестер Сити – Реал Мадрид: анонс полуфинала Лиги чемпионов