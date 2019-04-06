Манчестер Сити – Брайтон: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Англии

Манчестер Сити и Брайтон спорят за путевку в финал Кубка Англии 2018/19. Стартовые составы и онлайн-трансляцию игры можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Брайтон начнется в 19:30 по киевскому времени на стадионе Уэмбли. Александр Зинченко из-за травмы не попал в заявку своей команды. На позицию украинца вышел Бенджамин Менди.

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Другую путевку в финал Кубка Англии завтра разыграют Уотфорд и Вулверхэмптон.

Манчестер Сити – Брайтон: стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Давид Силва, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Жезус

Брайтон: Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Стивенс, Проппер, Нокар, Биссума, Мюррей, Джаханбахш

Манчестер Сити – Брайтон: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Англии