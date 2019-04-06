Манчестер Сіті – Брайтон: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка Англії

Манчестер Сіті та Брайтон сперечаються за путівку у фінал Кубка Англії 2018/19. Стартові склади та онлайн-трансляцію гри можна переглянути на сайті "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Брайтон розпочнеться о 19:30 за київським часом на стадіоні Уемблі. Олександр Зінченко через травму не потрапив до заявки своєї команди. На позицію українця вийшов Бенджамін Менді.

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Іншу путівку у фінал Кубка Англії завтра розіграють Уотфорд та Вулверхемптон.

Манчестер Сіті – Брайтон: стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Отаменді, Ляпорт, Менді, Гюндоган, Давід Сілва, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Стерлінг, Жезус

Брайтон: Раян, Монтойя, Даффі, Данк, Бернардо, Стівенс, Проппер, Нокар, Біссума, Мюррей, Джаханбахш

Манчестер Сіті – Брайтон: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка Англії