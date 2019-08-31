Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 4-го туру АПЛ Манчестер Сіті без проблем розгромив Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Брайтон.

Манчестер Сіті без проблем розібрався з Брайтоном. Вже на 2-ій хвилині Де Брюйне відкрив рахунок у матчі, а до перерви Агуеро подвоїв перевагу "містян". В другому таймі Серхіо став головною дійовою особою поєдинку, оформивши дубль та асистувавши Бернарду Сілві. Відзначимо, що Зінченко відіграв увесь матч та взяв участь у двох голах Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті з Зінченком знищив Брайтон, Челсі втратив перемогу з Шеффілд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчі суботи

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 10 очок та очолив турнірну таблицю. Брайтон з 4 пунктами розташувався поруч із зоною вильоту.