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Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

19:41 285 Читать на русском
Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

В рамках 4-го туру АПЛ Манчестер Сіті без проблем розгромив Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Брайтон.

2’ Кевін де Брюйне
43’ Серхіо Агуеро
55’ Серхіо Агуеро
79’ Бернарду Сілва
 
2’ Кевін де Брюйне
43’ Серхіо Агуеро
55’ Серхіо Агуеро
79’ Бернарду Сілва

Манчестер Сіті без проблем розібрався з Брайтоном. Вже на 2-ій хвилині Де Брюйне відкрив рахунок у матчі, а до перерви Агуеро подвоїв перевагу "містян". В другому таймі Серхіо став головною дійовою особою поєдинку, оформивши дубль та асистувавши Бернарду Сілві. Відзначимо, що Зінченко відіграв увесь матч та взяв участь у двох голах Манчестер Сіті.

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Таким чином, Манчестер Сіті набрав 10 очок та очолив турнірну таблицю. Брайтон з 4 пунктами розташувався поруч із зоною вильоту.

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