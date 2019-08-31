Манчестер Юнайтед в большинстве не смог дожать Саутгемптон: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 4-го тура английского первенства не обошлось без сенсаций. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/2020, 4-й тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Вестергор, 58 – Джеймс, 10

Удаление: Дансо, 73 (вторая желтая карточка)

Вест Хэм – Норвич – матч начнется в 17:00

Кристал Пэлас – Астон Вилла – матч начнется в 17:00

Лестер – Борнмут – матч начнется в 17:00

Манчестер Сити – Брайтон – матч начнется в 17:00

Ньюкасл – Уотфорд – матч начнется в 17:00

Челси – Шеффилд Юнайтед – матч начнется в 17:00

Бернли – Ливерпуль – матч начнется в 19:30

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Субботний уикенд в английской Премьер-лиге начали Саутгемптон и Манчестер Юнайтед. Уже на 10-й минуте Дэниэл Джеймс ударом в правую девятку вывел "красных дьяволов" вперед.

Неплохие шансы отличится в первом тайме имели Арон Ван Биссака и уже упомянутый Джеймс: после удара первого мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной, а с выстрелом Дэниэла справился Ангус Ганн.

Второй тайм активнее начали "святые" и их старания увенчались забитым голом: Янник Вестергор, ворвавшись в штрафную, замкнул поперечную передачу от Кевина Дансо в левый угол ворот и сравнял счет.

На 73-й минуте арбитр оставил Саутгемптон в меньшинстве удалив за вторую желтую карточку Кевина Дансо. Имея численное преимущество гости создали несколько опасных моментов, однако им не хватало или точного завершающего удара или прекрасно отрабатывал в рамке Ганн.

После этой ничьей Манчестер Юнайтед набрал 5 очков и занял четвертое место, Саутгемптон с 4 пунктами поднялся на тринадцатое место.

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