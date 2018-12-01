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Манчестер Сити – Борнмут: Зинченко начнет матч с первых минут

16:11 143 Читати українською
Манчестер Сити – Борнмут: Зинченко начнет матч с первых минут
Александр Зинченко / фото: УЕФА

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола включил Александра Зинченко в стартовый состав на поединок 14 тура АПЛ против Борнмута.

Александр Зинченко выйдет в стартовом составе Манчестер Сити на поединок 14 тура Премьер-лиги против Борнмута. Украинец традиционно для команды Гвардиолы будет играть слева в защите, информирует официальный Twitter "горожан".

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Этот матч станет вторым для Зинченко в текущем сезоне АПЛ. К слову, на неделе украинец сыграл поединок Лиги чемпионов против Лиона.

Матч 14 тура АПЛ Манчестер Сити – Борнмут начнется в 17:00. После 12 туров Манчестер Сити лидирует в чемпионате, набрав 35 очков. Борнмут на 8 позиции (20 пунктов).

Англия14 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Борнмут: Суббота 01 декабря 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Борнмут
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