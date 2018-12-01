Манчестер Сити – Борнмут: Зинченко начнет матч с первых минут

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола включил Александра Зинченко в стартовый состав на поединок 14 тура АПЛ против Борнмута.

Александр Зинченко выйдет в стартовом составе Манчестер Сити на поединок 14 тура Премьер-лиги против Борнмута. Украинец традиционно для команды Гвардиолы будет играть слева в защите, информирует официальный Twitter "горожан".

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Этот матч станет вторым для Зинченко в текущем сезоне АПЛ. К слову, на неделе украинец сыграл поединок Лиги чемпионов против Лиона.

Матч 14 тура АПЛ Манчестер Сити – Борнмут начнется в 17:00. После 12 туров Манчестер Сити лидирует в чемпионате, набрав 35 очков. Борнмут на 8 позиции (20 пунктов).