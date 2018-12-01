Манчестер Сіті – Борнмут: Зінченко розпочне матч зі стартових хвилин

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола включив Олександра Зінченка у стартовий склад на поєдинок 14 туру АПЛ проти Борнмута.

Олександр Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на поєдинок 14 туру Прем'єр-ліги проти Борнмута. Українець традиційно для команди Гвардіоли гратиме зліва у захисті, інформує офіційний Twitter "містян".

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Цей матч стане другим для Зінченка в поточному сезоні АПЛ. До слова, на тижні українець зіграв поєдинок Ліги чемпіонів прои Ліона.

Матч 14 туру АПЛ Манчестер Сіті – Борнмут розпочнеться о 17:00. Після 12 турів Ман Сіті лідирує в чемпіонаті, набравши 35 очок. Борнмут на 8 позиції (20 пунктів).