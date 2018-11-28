Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцу

Александр Зинченко провел не слишком удачный матч в Лиге чемпионов против Лиона. Манчестер Сити досрочно вышел в плей-офф, но украинец откровенно не впечатлил своей игрой. Статистика, оценки от английских журналистов и критика болельщиков – в нашем материале.

Зинченко второй раз подряд вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов. Позиция уже привычная – левый защитник со смещениями в опорную зону, когда его команда владеет мячом. Благодаря этому Сити играл по любимой бешеной схеме Гвардиолы 3-2-5.

Игру с Шахтером Александр мог занести себе в актив, то выезд в гости к Лиону вышел для него откровенно плохим. Испортил жизнь украинцу Максвелл Корне – ивуарийский форвард максимально выкрутил мозги Зинченко. Из зоны ответственности футболиста сборной Украины регулярно возникала опасность вследствие действий оппонента.

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Корне без сопротивления Александра создал идеальный момент для Депая, потом ножницами пробил в крестовину, когда левый защитник Сити потерял его за спиной в штрафной площади. Ну а во втором тайме нападающий Лиона все-таки забил из-под Зинченко, который не "накрыл" роскошный удар в дальнюю девятку.

Оборонительные показатели Зинченко не столь плохи: 4 перехвата, 4 выноса из опасной зоны и 1 заблокированный удар. Как следствие, статистические порталы нормально его оценили. WhoScored поставил 6.7, а SofaScore – 6.8. Это результат немного хуже среднего.

Впрочем, в этом случае статистика не отражает реального положения дел. Александр провалился в защитной работе, выиграв лишь 1 единоборство. Экс-футболист Сити Ричард Данн в перерыве матча в эфире BT Sport заявил, что выбор Гвардиолы в пользу Зинченко не оправдал себя. "Сити сейчас на ходу, просто дай им играть, как они это делали раньше – выход Зинченко немного устроил беспорядок в команде", – считает Данн.

В атаке Александр тоже не проявил себя, хотя вовлеченность в игру (111 касаний – больше всех в команде) была приличная. Если количество и процент точности передач сохранился на нормальном уровне, то фирменных диагоналей было крайне мало. Корреспондент УЕФА по Манчестер Сити Саймон Хайрт акцентировал внимание, что острые пасы Зинченко лишь время от времени были успешными – от него ждали большего.

Оценки английских СМИ и реакция болельщиков

Daily Mail поставила Зинченко худшую оценку в матче на две команды – 5. В тексте издание также отметило, что решение Гвардиолы выпустить Александра серьезно раскритиковали, поскольку украинец оставлял слишком много свободы Максвеллу Корне.

Daily Mirror также наделила Зинченко оценкой 5 – худшая среди "горожан". Только Рахим Стерлинг получил столько, остальные – больше. "Редкий и прекрасный шанс, чтобы себя проявить, но он оказывал слишком малое влияние на игру своей команды", – пишет популярная газета.

Sky Sports не выделял Зинченко отрицательной оценкой – 6 баллов, как и у большинства игроков Сити. Критики от авторитетного издания также не было.

Manchester Evening News худшую оценку приберегли для Лероя Сане (4) и Рияда Мареза (5). Зинченко получил нормальные 6 баллов – опять же средний результат. "Чувствовал себя значительно комфортнее во втором тайме, когда Сити в основном играл на половине поля Лиона. Однако с защитными обязанностями не справился", – считает журналист MEN.

City Watch оценил Зинченко привычным средним баллом – 6. Хуже вновь были Рияд Марез и Лерой Сане. "Украинец сделал больше всего в команде касаний, но очень слабо влиял на ход встречи. Главным образом занимался мелкими перепасовками", – пишет профильный ресурс.

Зинченко получает игровое время из-за очередной травмы основного левого защитника Бенджамина Менди. Авторитетные источники даже сообщили, что Хосепа Гвардиола не продаст его зимой. Однако свой шанс против Лиона украинец не использовал.

Болельщики подвергли Александра серьезной критике в сети. Чаще всего пишут, что он сыграл плохо, что его нельзя использовать на левом фланге защиты в таких ответственных матчах, что он значительно хуже травмированного Менди. Вот некоторые наиболее конструктивные и безобидные примеры.

Zinchenko was poor tonight. On the highest level you need a proper LB, Laporte played CB and LB tonight. — Guardiolista (@Guardiolista01) 27 листопада 2018 р.

"Зінченко виглядав погано в цьому матчі. На високому рівні потрібен відповідний лівий фулбек. Ляпорт грав і за центрального захисника, і за лівого".

Only worry is left back.

Delph and Zinchenko okay for the domestic games but not good enough for the European nights in that position.

Just hope @benmendy23 will come back all guns blazing. — Arjun (@FortyFourPasses) 27 листопада 2018 р.

"Хвилюємося лише за лівий фланг. Делф і Зінченко нормальні для внутрішнього чемпіонату, але не для єврокубків на цій позиції".

Zinchenko, who I normally rate, is giving me the heebie-jeebies tonight. — PrestwichBlue (@PrestwichBlue) 27 листопада 2018 р.

"Зінченко, якого я оцінюю високо, цього разу змушує мене нервувати".

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