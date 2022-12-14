Бетонний захист Марокко дав тріщину через травми

Марокко – головна сенсація ЧС-2022. Перша африканська збірна у півфіналі Мундіалів. Основа успіху марокканців – надійна оборона. За 5 матчів турніру вони не дозволили суперникам забити жодного гола (був тільки автогол), хоча зіграли з Хорватією, Бельгією, Іспанією та Португалією. Марокко вибило піренейських грандів у плей-офф. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву з Францією.

Перед півфіналом Валід Реграгі отримав великі кадрові проблеми – травмувалися основні центрбеки Агерд і Саїсс. Тренер все ж ризикнув і включив обох у стартовий склад, але підстрахувався переходом на схему з п'ятьма захисниками. Всі плани поламалися. Агерд відчув дискомфорт ще до стартового свистка та не вийшов на поле, а Саїсс зіграв лише 20 хвилин.

Задум африканського тренера не спрацював. Марокко отримало пряме покарання у вигляді гола. Через меншу кількість хавбеків Варана ніхто не зустрів у центрі поля – захисник МЮ вирізав пас на Грізманна. Антуан хитнув Ель-Яміка і вивів на удар Мбаппе. Кіліану не дали нормально пробити, однак Тео встиг на добивання та відкрив рахунок. Провал був не один – Жиру отримав класний пас з глибини та пальнув у стійку.

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Марокко дав бій, але Франція мала закрити матч раніше

Після заміни Саїсса африканці перебудувалися на чотири захисники. Це не додало надійності позаду (Чуамені проскочив через центр і покотив під удар Мбаппе, а потім створив супершанс для Жиру, який в дотик пробив повз ворота), але позитивно вплинуло на атакувальний потенціал. Унахі та Амалла активно просували м'яч вперед. Команда загалом заграла сміливіше.

А головною зброєю прогнозовано став правий фланг. Там у французів атакувальник захисник Тео, там у високій позиції залишається Мбаппе, там не було страхувальника Рабйо. Хакімі та Зієш почали будувати комбінації, легко відігруючи опонентів. Туди ж приходив Буфаль, часто зміщувався Унахі. На початку другого тайму Соф'ян справа виконав кілька гострих прострілів у штрафний майданчик. Дешаму довелося перевести Мбаппе в центр атаки та випустити на фланг Тюрама, щоб якось вирішити проблему.

Стабільно моменти у Марокко почали виникати по перерві, однак африканці могли зрівняти рахунок ще до перерви. Зієш розіграв карту стандартів, і вона ледь не стала козирною. Подачі Хакіма створювали пожежу в штрафному майданчику Франції. Ель-Ямік міг реабілітуватися за фейл в дебюті зустрічі – захисник після кутового через себе пробив у стійку.

Франція не зробила висновків – пересторога на фінал

На цьому турнірі складається враження, що французи з кожним матчем грають дедалі гірше. Феєрія з Австралією, потім слабший матч з Данією, відверто бліда гра проти Польщі та непереконлива перемога над Англією. Це можна зобразити навіть банальною статистикою ударів (23, 21, 16, 8). Сьогодні тенденція змінилася – було б дивно, якби не змінилася, зважаючи на клас і проблеми суперника. Але питання залишаються.

Коли французи вели в рахунку проти Англії, то віддали м'яч і погано оборонялися. Те саме спостерігалося з Марокко, хоча необхідності не було. Лише після явних провалів в захисті команда Дешама прокидалася та відповідала. Якби Франція перейшла в подібний режим з комфортним рахунком (забий Жиру один з моментів у першому таймі) – гаразд. Але "Ле Бльо" невиправдано ризикували. М'яч літав по їхньому штрафному.

Англія грамотно розривала лівий фланг через свободу Мбаппе, тепер Дідьє Дешам те саме дозволив Марокко. А в неділю в тій же зоні будуть творити Мессі та Де Пауль. Можливо, у фіналі Мбаппе відразу вийде в центрі атаки? Франція відреагувала перестановкою аж на 65 хвилині. Незабаром вийшов Коло Муані та зняв усі питання. Форвард Айнтрахта добив м'яч у порожні ворота після класної атаки, яку завершував Мбаппе.

Франція перемогла та вдруге поспіль вийшла у фінал Мундіалю після перемоги на ЧС-2018. У вирішальному матчі Мбаппе зустрінеться з Мессі. Поєдинок за титул відбудеться 18 грудня.