Перед самой важной встречей в сезоне главный тренер Арсенала Микель Артета не сможет рассчитывать на одного из самых стабильных защитников команды.

Последние трудности "канониров" в чемпионате можно связать с отсутствием Вилльяма Салиба, который проводил впечатляющий сезон и был одним из ключевых игроков команды. Француз получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского Спортинга в марте. С тех пор он не появлялся на поле.

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Прогнозы относительно восстановления защитника были достаточно оптимистичными, и Арсенал надеялся, что он сможет сыграть против Манчестер Сити. Как сообщает The Athletic, последний осмотр не показал достаточного прогресса, а это значит, что Салиба пропустит матч против главного конкурента в борьбе за чемпионство. Есть опасения, что текущая кампания для француза окончена.

В пяти матчах без защитника Арсенал набрал девять очков из 15 возможных и пропустил девять голов, что свидетельствует о растущей важности 22-летнего игрока сборной Франции для его клуба. В его 27 матчах "канониры" пропускали в среднем 0,9 мяча за матч по сравнению с 1,8 без Салиба. Их коэффициент побед с 77,8% резко снизился до 40%. Когда в составе выходил француз, Арсенал набирал 2,4 очка за игру, которые превратились в 1,8 без него.

Напомним, что Арсенал сыграет против Манчестер Сити в рамках чемпионата 26 апреля. Команда Артеты опережает "горожан" всего на пять очков, но у подопечных Гвардиолы есть две игры в запасе.

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