YouTube-канал "Футбол 24" вместе с Favbet проводит конкурс перед матчем 33-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити на Этихад Стэдиум будет принимать Арсенал. Условия чрезвычайно просты, не требуют от вас нигде регистрироваться или рисковать своими средствами.

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