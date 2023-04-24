Перед найважливішою зустріччю у сезоні головний тренер Арсенала Мікель Артета не зможе розраховувати на одного з найстабільніших захисників команди.

Останні труднощі "канонірів" у чемпіонаті можна пов'язати з відсутністю Вілльяма Саліба, який проводив вражаючий сезон та був одним із ключових гравців команди. Француз отримав пошкодження в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти лісабонського Спортінга в березні. З того часу він не з'являвся на полі.

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Прогнози щодо відновлення захисника були досить оптимістичними, й Арсенал сподівався, що він зможе зіграти проти Манчестер Сіті. Як повідомляє The Athletic, останній огляд не показав достатнього прогресу, а це означає, що Саліба пропустить матч проти головного конкурента в боротьбі за чемпіонство. Є побоювання, що поточна кампанія для француза закінчена.

У п'яти матчах без захисника Арсенал набрав дев'ять очок із 15 можливих і пропустив дев'ять голів, що свідчить про зростаючу важливість 22-річного гравця збірної Франції для його клубу. У його 27 матчах "каноніри" пропускали у середньому 0,9 м'яча за матч порівняно з 1,8 без Саліба. Їхній коефіцієнт перемог з 77,8% різко знизився до 40%. Коли у складі виходив француз, Арсенал набирав 2,4 очки за гру, які перетворилися на 1,8 без нього.

Нагадаємо, що Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті в рамках чемпіонату 26 квітня. Команда Артети випереджає "містян" всього на п'ять очок, але у підопічних Гвардіоли є дві гри у запасі.

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