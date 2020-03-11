Манчестер Сити – Арсенал: клубы приняли решение перенести матч

Матч 28 тура АПЛ Манчестер Сити – Арсенал, который должен был состояться сегодня, перенесен на неопределенный срок.

Причиной такого решения клубов стала новость об обнаружении коронавируса у владельца Олимпиакоса и Ноттингем Форест Эвангелоса Маринакиса.

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13 дней назад Олимпиакос играл с Арсеналом на Эмирейтс в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с некоторыми игроками и персоналом лондонского клуба.

После рекомендаций медиков Арсенал и Манчестер Сити решили, что следует отложить проведение матча, чтобы полностью оценить ситуацию и исключить риски. Премьер-лига согласилась с тем, что игру лучше перенести на другую дату. В заявлении на официальном сайте лиги также отмечается, что перенос других матчей АПЛ не планируется.

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