Манчестер Юнайтед завлекает Сауля неслыханным контрактом и разработал хитрый план для трансфера

Английский Манчестер Юнайтед утвердился в своих намерениях подписать звезду мадридского Атлетико Сауля Ньигеса.

Манкунианцы предложили хавбеку зарплату в размере 230 тысяч евро в неделю, сообщает The Sun.

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Эта сумма почти на сотню тысяч выше условий Сауля в Атлетико. План МЮ заключается в том, чтобы сначала убедить в переходе самого испанца, а уже потом приступать к переговорам с "матрасниками". Юнайтед не хочет выплачивать клаусулу Сауля, составляющую 150 млн в евровалюте, и хочет договориться о трансфере полузащитника за 80,5 млн.

К слову, в нынешнем сезоне Сауль Ньигес провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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