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Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо – Ливерпуль, Барселона и другие гранды также охотятся на игрока

10:29 47 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо – Ливерпуль, Барселона и другие гранды также охотятся на игрока
Торрес против Сауля / AS

Манчестер Юнайтед готовится к возможной неудачи с трансфером звезды дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

Английский гранд обратил внимание на вингера Валенсии Феррана Торреса, информирует The Athletic.

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Руководство "красных дьяволов" прекрасно понимает, что за Санчо придется платить более 100 млн фунтов, поэтому рассматривает более дешевые варианты. В клаусуле Торреса также прописана немалая сумма (100 млн евро), однако рыночная цена звезды Валенсии значительно меньше – 45 млн. Вингер "летучих мышей" стал лакомым кусочком для многих грандов. Ливерпуль, Реал, Ювентус и Барселона следят за испанцем, который уже через год может стать свободным агентом.

Торрес совершил настоящий прорыв в сезоне 2019/20, отметившись 6 голами и 7 ассистами в 35 матчах за Валенсию.

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