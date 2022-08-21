Звезда Аякса бунтует, пытаясь вырваться в МЮ – 100 миллионов решат проблему
Бразильский вингер Антони пропустит следующий матч Аякса, ведь грезит трансфером в АПЛ.
Антони не сыграет в следующем матче Аякса против Спарты. Бразилец не тренировался с командой ни в пятницу, ни в субботу, сообщает De Telegraaf.
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22-летний вингер мечтает о трансфере в Манчестер Юнайтед и пытается повлиять на свой клуб. Аякс отклонил предложение МЮ на 80 миллионов, но 100 млн убедят Амстердам, добавляет источник.
Аякс совсем не беспокоится из-за бунта Антони и действует с позиции силы. Бразильца готовы подержать до завершения трансферного окна, а затем он все равно вернется к игре из-за ЧМ-2022.
Антони за два сезона в Аяксе забил 25 голов в 85 матчах. Он раскрылся под руководством нового тренера МЮ Эрика Тен Хага.