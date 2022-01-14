Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах Индзаги
22:45 - Читати українською
Наставник Интера Симоне Индзаги попал на радары сразу двух топ-клубов.
Манчестер Юнайтед и мадридский Атлетико рассматривают вариант с приглашением в кресло главного тренера Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.
"Кто такой Рангник?" – игрок Манчестер Юнайтед "гуглил" нового тренера
Итальянский специалист сейчас возглавляет Интер, руководство которого не намерено отпускать специалиста.
МЮ недавно пригласил на должность наставника Ральфа Рангника, с немцем манкунианцы планируют сотрудничать до лета. Атлетико уже около 10 лет возглавляет Диего Симеоне.
Миколенко чекає дебюту в АПЛ, Маліновський проти чемпіона, Лунін за крок від першого трофею з Реалом – топ-матчі вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter