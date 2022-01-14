Наставник Интера Симоне Индзаги попал на радары сразу двух топ-клубов.

Манчестер Юнайтед и мадридский Атлетико рассматривают вариант с приглашением в кресло главного тренера Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.

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Итальянский специалист сейчас возглавляет Интер, руководство которого не намерено отпускать специалиста.

МЮ недавно пригласил на должность наставника Ральфа Рангника, с немцем манкунианцы планируют сотрудничать до лета. Атлетико уже около 10 лет возглавляет Диего Симеоне.

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