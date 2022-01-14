Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах Індзагі
22:39 - Читать на русском
Наставник Інтера Сімоне Індзагі потрапив на радари одразу двох топ-клубів.
Манчестер Юнайтед та мадридський Атлетіко розглядають варіант із запрошенням у крісло головного тренера Сімоне Індзагі, повідомляє Corriere dello Sport.
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Італійський фахівець зараз очолює Інтер, керівництво якого не має наміру відпускати фахівця.
МЮ нещодавно запросив на посаду наставника Ральфа Рангніка, з німцем манкуніанці планують співпрацювати до літа. Атлетіко вже близько 10-ти років очолює Дієго Сімеоне.
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