Наставник Інтера Сімоне Індзагі потрапив на радари одразу двох топ-клубів.

Манчестер Юнайтед та мадридський Атлетіко розглядають варіант із запрошенням у крісло головного тренера Сімоне Індзагі, повідомляє Corriere dello Sport.

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Італійський фахівець зараз очолює Інтер, керівництво якого не має наміру відпускати фахівця.

МЮ нещодавно запросив на посаду наставника Ральфа Рангніка, з німцем манкуніанці планують співпрацювати до літа. Атлетіко вже близько 10-ти років очолює Дієго Сімеоне.

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