"Кто такой Рангник?" – игрок Манчестер Юнайтед "гуглил" нового тренера
19:39 - Читати українською
Наставник МЮ Ральф Рангник стал сюрпризом в лагере "красных дьяволов".
Как минимум один из игроков МЮ пользовался Google, чтобы узнать о новом тренере манкунианцев Ральфе Рангнике, сообщает журналист Марк Огден в Twitter.
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В конце ноября немецкий специалист занял должность главного тренера "красных дьяволов", заменив Уле Гуннара Сульшера. Рангник имеет опыт работы в ряде известных клубов, среди которых РБ Лейпциг, Штутгарт, Хоффенхайм и других коллективах.
После 19 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке.
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