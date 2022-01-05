Наставник МЮ Ральф Рангник стал сюрпризом в лагере "красных дьяволов".

Как минимум один из игроков МЮ пользовался Google, чтобы узнать о новом тренере манкунианцев Ральфе Рангнике, сообщает журналист Марк Огден в Twitter.

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В конце ноября немецкий специалист занял должность главного тренера "красных дьяволов", заменив Уле Гуннара Сульшера. Рангник имеет опыт работы в ряде известных клубов, среди которых РБ Лейпциг, Штутгарт, Хоффенхайм и других коллективах.

После 19 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке.

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