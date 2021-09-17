Манчестер Юнайтед за прошлый сезон показал чистый убыток в размере 92,2 млн фунтов, информирует The Guardian. Убытки выросли на 60 млн по сравнению с сезоном 2019/20.

При этом общий долг клуба снизился с 471 млн до 420 млн, что позволяет руководству "дьяволов" положительно оценивать предыдущий финансовый год.

Манчестер Юнайтед умудрился разбить смешную цену Роналду на несколько платежей – Ювентус будет получать "крошки"

"Эти 12 месяцев были одними из самых тяжелых в истории Манчестер Юнайтед. Последствия пандемии очевидны, но наш клуб продемонстрировал финансовую устойчивость", – заявил Эд Вудворд.

Несмотря на все проблемы, летом Манчестер Юнайтед подписал Роналду, Санчо и Варана. Зарплатный фонд вырос на 13,6% до 322 миллионов фунтов.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою