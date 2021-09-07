"Красные дьяволы" разбили гарантированные 15 млн евро на 5 лет, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Юнайтед продал колоссальное количество футболок после трансфера Роналду

Ювентус ежегодно будет получать по 3 млн евро, которые кажутся "крошками" за игрока масштаба Роналду. Правда, в соглашении еще прописаны бонусы на сумму 8 млн евро. Выполнить условия для 5 млн довольно просто, а вот для остальных 3 млн новичку Манчестер Юнайтед придется постараться.

Напомним, контракт Роналду с манкунианцами рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один. По неофициальным данным, зарплата 36-летней звезды составит 480 тысяч фунтов в неделю.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба