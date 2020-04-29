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Манчестер Юнайтед восстановит стоячие места на Олд Траффорд

22:53 1 Читати українською
Манчестер Юнайтед восстановит стоячие места на Олд Траффорд
Олд Траффорд / Reuters

Исполнительный директор английского Манчестер Юнайтед Ричард Арнольд рассказал о разрешении властей на установление 1,5 тысячи безопасных стоячих мест на домашней арене.

"Здоровье болельщиков – наш приоритет. Кому-то может показаться странным, что мы говорим о планах по стадиону, но мы хотим, чтобы фанаты чувствовали себя в безопасности после возвращения футбола.

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Это последний шаг на пути, который мы преодолели вместе с болельщиками. Мы выслушали их, а также работали над улучшением нашего предложения с советом Траффорда", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Напомним, стоячие трибуны (т. н. террасы) исчезли из английских стадионов после "Докладе Тейлора" – документа, изучавшего причины и последствия трагедии на Хиллсборо в 1989 году.

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Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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