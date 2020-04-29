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Манчестер Юнайтед решил коварно ослабить соперника в борьбе за Лигу чемпионов

20:33 40 Читати українською
Манчестер Юнайтед решил коварно ослабить соперника в борьбе за Лигу чемпионов
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Английский Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданный вариант вывода из борьбы за место в зоне Лиги чемпионов одного из оппонентов в рамках Премьер-лиги.

"Красные дьяволы" размышляют над возвращением из аренды голкипера Шеффилд Юнайтед Дина Хендерсона, сообщает The Times.

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Если прерванный пандемией коронавируса сезон в АПЛ возобновиться, то часть матчей состоится в июле. Это означает, что арендованные игроки окажутся в подвешенном состоянии. Действие всех подобных соглашений было рассчитано до 30 июня.

Хендерсон стал лидером "клинков" и одним из создателей чуда, позволяющего Юнайтед претендовать на еврокубки. В частности, шеффилдцы являются конкурентами МЮ. Ныне манкунианцы занимают 5-е место (45 очков), Шеффилд Юнайтед – 7-й (43 пункта), но имеет матч в запасе.

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 27 матчей в АПЛ, 10 из них – "сухие".

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