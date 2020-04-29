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Манчестер Юнайтед відновить стоячі місця на Олд Траффорд

29 квітня 22:53 352 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відновить стоячі місця на Олд Траффорд
Олд Траффорд / Reuters

Виконавчий директор англійського Манчестер Юнайтед Річард Арнольд розповів про дозвіл влади на встановлення 1,5 тисячі безпечних стоячих місць на домашній арені.

"Здоров'я уболівальників – наш пріоритет. Комусь може здатися дивним, що ми говоримо про плани щодо стадіону, але ми хочемо, щоб фанати почувалися безпечно після повернення футболу.

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Це останній крок шляху, який ми подолали разом із уболівальниками. Ми вислухали їх, а також працювали над покращенням нашої пропозиції із радою Траффорда", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, стоячі трибуни (т. зв. тераси) зникли з англійських стадіонів після "Доповіді Тейлора" – документу, що вивчав причини та наслідки трагедії на Хіллсборо в 1989 році.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
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