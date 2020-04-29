Манчестер Юнайтед відновить стоячі місця на Олд Траффорд

Виконавчий директор англійського Манчестер Юнайтед Річард Арнольд розповів про дозвіл влади на встановлення 1,5 тисячі безпечних стоячих місць на домашній арені.

"Здоров'я уболівальників – наш пріоритет. Комусь може здатися дивним, що ми говоримо про плани щодо стадіону, але ми хочемо, щоб фанати почувалися безпечно після повернення футболу.

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Це останній крок шляху, який ми подолали разом із уболівальниками. Ми вислухали їх, а також працювали над покращенням нашої пропозиції із радою Траффорда", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, стоячі трибуни (т. зв. тераси) зникли з англійських стадіонів після "Доповіді Тейлора" – документу, що вивчав причини та наслідки трагедії на Хіллсборо в 1989 році.

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