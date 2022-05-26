Накануне во время прямого эфира на телеканале BBC в текстовой строке появилась надпись: "Manchester United – are rubbish". В переводе это значит: "Манчестер Юнайтед – мусор".

Манчестер Юнайтед представил Тен Хага и назвал его помощников

Аннита Маквэй, работавшая в прямом эфире, сразу извинилась. По ее словам, это произошло потому, что в аппаратной кто-то из стажеров тренировался набирать текст для эфира. Позже извинения попросил телеканал в своих соцсетях.

Однако это привело к новой волне насмешек. В частности, бывший форвард сборной Англии Гарри Линекер ретвитнул пост с комментарием: "Почему извиняетесь?". К слову, Ман Юнайтед провалил сезон, не выиграв ни одного трофея и финишировав на шестом месте в АПЛ. Не спасло даже возвращение Криштиану Роналду.