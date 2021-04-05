Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола хочет видеть в своей команде 18-летнего португальца, который потенциально может стать конкурентом Александру Зинченко. Однако осуществить трансфер будет не очень просто.

Манчестер Сити сразится с Реалом за игрока на позицию Зинченко – трансфер нужен лично Гвардиоле

По информации Record, серьезную конкуренцию "горожанам" готов составить Манчестер Юнайтед. Отмечается, что Спортинг не настроен расставаться Мендешем уже сейчас, но у "Красных дьяволов" есть козырь. Манкунианцы планируют в обратном направлении отправить Алекса Теллеса, который полностью проиграл конкуренцию Люку Шоу.

К слову, клаусула Нуно Мендеша, который уже даже дебютировал за сборную Португалии, составляет 70 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провел 26 поединков в составе лиссабонского Спортинга во всех турнирах, записав в свой актив гол и 2 результативные передачи.