Раніше повідомлялося, що Пеп Гвардіола хоче бачити у своїй команді 18-річного португальця, який потенційно може стати конкурентом Олександру Зінченку. Однак здійснити трансфер буде не дуже просто.

Манчестер Сіті побореться з Реалом за гравця на позицію Зінченка – трансфер потрібен особисто Гвардіолі

За інформацією Record, серйозну конкуренцію "містянам" готовий скласти Манчестер Юнайтед. Зазначається, що Спортінг не налаштований прощатися Мендешем вже зараз, але у "Червоних дияволів" є козир. Манкуніанці планують у зворотному напрямку відправити Алекса Теллеса, який повністю програв конкуренцію Люку Шоу.

До слова, клаусула Нуно Мендеша, який уже навіть дебютував за збірну Португалії, становить 70 млн євро. У нинішньому сезоні захисник провів 26 поєдинків у складі лісабонського Спортінга в усіх турнірах, записавши до свого активу гол та 2 результативні передачі.